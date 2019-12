Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidzorg

Nieuws|De Ministerraad heeft 28 mei 2010 ingestemd met één Nationaal Kwaliteitsinstuut voor de Gezondheidszorg dat moet gaan zorgen voor meer transparantie in de zorgsector en betere kwaliteit. Een belangrijke stap op weg naar meer kwaliteitsinformatie over zorg. De Consumentenbond benadrukt wel dat de belangen van zorgconsumenten nog goed moeten worden verankerd in het kwaliteitsinstituut.

Momenteel zijn de verschillen in kwaliteit groot, maar voor de consument niet duidelijk welke ziekenhuizen goede of slechte behandelingen leveren. Daarom moet er informatie, richtlijnen en normen komen over die behandelingen die voor consumenten van belang zijn. Het is goed dat het instituut zelf kwaliteitsinformatie kan gaan verzamelen en normen kan vaststellen, als de zorgsector niet over de brug komt. De ministerraad heeft ook besloten het huidige programma voor transparantie in de zorg, Zichtbare Zorg, niet te privatiseren. De Consumentenbond heeft zich fel verzet tegen eventuele privatiseringsplannen en een Kamermotie hierover van harte ondersteund.

Kiezen

Consumenten en patiënten moeten op basis van informatie zelf keuzes kunnen maken over de zorg van hun grootste goed: hun gezondheid. Het inzichtelijk maken van de kwaliteit en de verschillen in de zorg is essentieel voor consumenten en patiënten maar ook voor het zorgstelsel zelf: alleen dan komt de oorspronkelijke werking van het stelsel, namelijk vraaggerichte, betaalbare en goede kwaliteit van zorg, binnen handbereik.