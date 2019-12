Nieuw voorstel slimme meters positief

Nieuws|De slimme energiemeter is niet verplicht voor consumenten en persoonsgegevens zijn beter beschermd. Dat staat in een nieuwe wetsvoorstel van minister Verhagen van Economische Zaken. Met de aanpassingen in het wetsvoorstel komt de minister tegemoet aan de eisen van de Consumentenbond voor de invoering van de slimme meter.