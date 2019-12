Ondeugdelijke borstimplantaten

Nieuws|Borstimplantaten van het merk M-implant scheuren en lekken snel. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft deze borstimplantaten daarom verboden. Vrouwen met deze borstimplantaten wordt geadviseerd deze te laten controleren bij de instelling waar ze zijn ingebracht. Bestaat deze instelling niet meer, dan kunnen zij bij ziekenhuizen of klinieken terecht die verzekerde zorg mogen verrichten.

Welke klinieken

De IGZ heeft een lijst opgesteld van klinieken waar de implantaten zijn gebruikt. Het gaat om Sihouetkliniek in Breda, kliniek Sportstad in Heerenveen, Medisch Centrum Scheveningen en de Citykliniek in Den Haag. Zowel de Silhouetkliniek als de Citykliniek zijn reeds gesloten. De Silhouetkliniek heeft inmiddels onder een andere naam (Acura Medisch Centrum) de activiteiten hervat.

Hoe nu verder

De extra controles worden vergoed door de zorgverzekeraars. Is het noodzakelijk het implantaat te verwijderen dan wordt dit ook vergoed. Zorgverzekeraars vergoeden geen nieuw implantaat, maar mogelijk kan de consument hierover met de betrokken kliniek redelijke prijsafspraken maken. Zowel de fabrikant als de Nederlandse leverancier van M-implant zijn inmiddels failliet. De kans dat geleden schade hier verhaald kan worden is daarom niet groot.

De Consumentenbond monitort hoe de afhandeling van deze borstimplantaten verloopt. Leden van de bond die schade hebben geleden door lekkende implantaten of die niet goed geholpen zijn door hun kliniek worden opgeroepen zich te melden bij de bond via 070-4454545.