Onnodig veel consumenten geraakt door hypotheekplannen Financiën

Nieuws|Vandaag hebben de leden van de Tweede Kamer en minister De Jager van Financiën overleg gevoerd over de plannen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze plannen zullen voor grote groepen consumenten leiden tot stevige verhogingen in de netto kosten van de hypotheek in de eerste zeven jaar.

Bij het debat van vandaag is het onduidelijk gebleven of er eigenlijk wel een aantoonbaar verband is tussen overkreditering en hypotheekverstrekking volgens de bestaande Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF-code). Eerder gaf de Consumentenbond al aan dat de AFM er in haar consultatie niet in is geslaagd aan te tonen dat dit verband er is. Eigen onderzoek van de Consumentenbond uit 2009 toont dit verband in ieder geval niet aan.

De AFM heeft meerdere maatregelen voorgelegd, waarvan de zogenaamde Loan-to-Value (LTV) regel grote effecten heeft voor consumenten, en met name starters. De Loan to Value is de verhouding tussen hypotheeklening en de woningaankoopwaarde. Bij de nieuwe AFM-regel moet alles boven 100% van de waarde van de woning in de eerste zeven jaar afgelost worden. Zolang niet is aangetoond dat er een verband is tussen hypotheekverstrekkingen volgens de bestaande GHF-code en schuldenproblematiek, kan invoering van deze maatregel wat de Consumentenbond betreft niet aan de orde zijn. Daarbij is het uiteraard van essentieel belang dat hypotheekverstrekkers zich aan de code houden en er dus goed toezicht wordt gehouden op deze regels.

Koppeling hypothecair en consumptief krediet

De huidige GHF-code ziet op hypothecaire leningen en niet op consumptieve leningen, die weer eigen regels kennen. Daarom is het goed dat de AFM deze koppeling voorstelt.