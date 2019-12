Pensioenuitvoerders informeren onvoldoende

Nieuws|De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) constateert dat de informatie over pensioenen op dit moment nog ernstig tekort schiet. De bond vindt dat pensioenfondsen en verzekeraars hun klanten duidelijker en zorgvuldiger moeten informeren, zodat iedereen zich bewust is van zijn pensioensituatie en op basis daarvan actie kan ondernemen.

Uit een drietal onderzoeken van de AFM blijkt dat de zorgplicht van pensioenuitvoerders bij premieovereenkomsten tekort schiet, dat de informatie die in een startbrief staat onvolledig en onbegrijpelijk is en dat het jaarlijks uniform pensioenoverzicht (UPO) te complex is. Dit jaarlijkse pensioenoverzicht heeft als doel om mensen inzicht te geven in hun huidige en toekomstige pensioensituatie, maar slechts 36% van de ontvangers leest het UPO grondig. En dan nog weten ze vaak niet hoe het UPO gebruikt kan worden en doen ze er doorgaans niets mee.

Sleutelrol

De Consumentenbond maakt zich al jaren hard voor duidelijke informatie over pensioenen. Pensioenuitvoerders en werkgevers spelen hierin een sleutelrol. Om meer interesse te wekken van consumenten voor hun pensioensituatie is een duidelijker pensioenoverzicht het belangrijkste instrument. Het moet voor de consument helder zijn of het gewenste leven na pensionering financieel haalbaar is. Als dat niet haalbaar blijkt, moet er ondersteuning zijn bij eventuele aanpassingen.

