Plannen voor spitstarief NS onbespreekbaar

In het kielzog van de ambtelijke bezuinigingsplannen hebben de Nederlandse Spoorwegen het idee gelanceerd van een spitstarief, een duurder treinkaartje voor reizen in de spits. Reizen in de spits zou voor de NS erg duur zijn. De Consumentenbond verzet zich tegen deze vorm van tariefdifferentiatie. Mensen die in de spits reizen doen dit meestal niet vrijwillig maar omdat ze geen andere keus hebben.

NS denkt dat door een toeslag reizigers die nu in de overvolle spits reizen eerder naar de stille daluren zullen overgaan. De Consumentenbond vindt de plannen onaanvaardbaar NS stelt zich op als een commercieel en monopolistisch bedrijf en verliest uit het oog dat het openbaar vervoer ook een maatschappelijke functie heeft.

Volle treinen in de spits zijn een reëel probleem, maar de oplossing schuilt in maatregelen om dan ook reizen buiten de spits te stimuleren, bijvoorbeeld door lagere daltarieven in combinatie met flexibeler school- en werktijden.