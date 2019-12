Prijsvechter Tringg verhoogt op onjuiste wijze de prijzen

Nieuws|De prijzen van mobiel telefoonabonnement Tringg, dat door aanbieder 6GMobile als prijsvechter wordt gepresenteerd, zijn onlangs op onjuiste wijze verhoogd. Klanten kregen niet de mogelijkheid om tijdig op te zeggen, terwijl dat wel had gemoeten. De Consumentenbond heeft toezichthouder Opta gevraagd om in te grijpen.

Eind april ontvingen Tringg-abonnees een e-mail waarin werd aangekondigd dat per 1 mei 2010 de maandelijkse bedragen met €5 omhoog gaan en de gesprekken voortaan op een minuut worden afgerond. In de wet is geregeld dat wanneer een aanbieder zijn prijzen verhoogt, hij de klanten hier minimaal vier weken over dient te informeren, en klanten in die periode ook de mogelijkheid moeten krijgen om hun abonnement kosteloos te beëindigen.

Opzeggen

Naast dat Tringg de prijsverhoging niet tijdig heeft aangekondigd, heeft de prijsvechter volgens de Consumentenbond ook niet op de juiste wijze de abonnees geïnformeerd per wanneer ze konden opzeggen. Tringg heeft aan de Consumentenbond laten weten dat ze de fout erkennen, maar om administratieve redenen niet gaat terugbetalen. Alleen wie alsnog opzegt, krijgt volgens Tringg de extra kosten terug.