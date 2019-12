Reclame Noord-West-Touristik misleidend

In de reclamebrief van Noord-West-Touristik ontbrak elke informatie over de verkoopdemonstratie. De brief bevatte ook niet de verplichte informatie over het betaalde telefoonnummer en het adres van de organisatie was onduidelijk. Daarnaast stond de uitgereikte cadeaumand in schril contrast tot wat in de reclame-uiting werd beloofd. Op alle onderdelen was de Reclame Code Commissie het volledig met de Consumentenbond eens. De commissie beveelt Noord-West-Touristik aan niet langer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Verkoopdemonstraties

Zowel bij de Consumentenbond als bij de Consumentenautoriteit (CA) komen regelmatig klachten binnen over verkoopdemonstraties. Consumenten - vaak ouderen - worden gelokt met een gratis busreisje, cadeaus of gratis maaltijden. Ter plekke zetten snelle verkopers consumenten onder druk om allerlei dure producten te kopen. De aanpak van verkoopdemonstraties is daarom één van de speerpunten van de CA in 2010. De CA kan boetes opleggen aan bedrijven die zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken.