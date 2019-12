Regen is vijand voor goedkope band

De Consumentenbond onderzoekt jaarlijks, in internationaal verband, zomer- en winterbanden. Zomerbanden worden met name getest op hun prestaties op een nat wegdek, want dat speelt een cruciale rol in de veiligheid. Daarnaast is er toenemende aandacht voor lage rolweerstand waarmee het brandstofverbruik -en dus CO2 uitstoot van auto's gunstig kan worden beïnvloed.

Lees ook: dossier autobanden