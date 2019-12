Reizen naar Bangkok ontraden

De calamiteitenregeling geldt alleen voor zogeheten pakketreizen, meestal een combinatie van vervoer en verblijf, geboekt bij een organisatie aangesloten bij het Calamiteitenfonds (onder meer alle ANVR- reisorganisaties). Wie een 'los' vliegticket heeft geboekt, kan zich hier dus niet op beroepen en is voor (gratis) annuleren of omboeken afhankelijk van de medewerking van de luchtvaartmaatschappij. Reizen naar andere gebieden in Thailand gaan vooralsnog gewoon door, omdat de uitkeringsvatbare alleen geldt voor de stad Bangkok en niet voor de luchthavens. Consumenten kunnen in dit geval dus niet kosteloos annuleren. Combinatiereizen naar Bangkok en een ander deel van het land zullen wellicht worden gewijzigd. Reisorganisaties moeten hun klanten hiervoor een aanbod doen. Deze kunnen dit echter weigeren en krijgen dan de reissom terug.

Actuele informatie

Reizigers kunnen voor actuele informatie terecht bij hun reisbureau of luchtvaartmaatschappij en op de websites www.calamiteitenfonds.nl en www.minbuza.nl. Informatie over de situatie ter plaatse is te raadplegen via onder andere www.nationmultimedia.com en www.bangkokpost.com.