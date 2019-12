SMS-reclame misleidend na hoger beroep Consumentenbond

In eerste instantie had de Reclame Code Commissie de klacht nog afgewezen, maar de Consumentenbond besloot in hoger beroep te gaan. Het College van Beroep was met de bond van mening dat de prijsvraag sterk overheersend was in de reclame. Daardoor was het mogelijk dat consumenten niet op de reclame zouden ingaan vanwege interesse in de SMS-dienst, maar om de iPhone te winnen. De essentiƫle informatie over de betaalde SMS-dienst was zo ondergeschikt aan de prijsvraag, dat consumenten onbedoeld en onbewust een abonnement zouden kunnen afsluiten.

Wet aangepast

De Consumentenbond krijgt al langere tijd veel klachten over SMS-diensten. Op verschillende fronten is de Consumentenbond bezig om de positie van de consument te versterken. Mede na aandringen van de Consumentenbond wordt de wet aangepast. Ook de Reclamecode voor SMS-diensten wordt op dit moment grondig herzien.