Samenwerking bij vliegverbod moet beter

Uit de circa 200 reacties die bij het meldpunt binnenkwamen, bleek dat veel gedupeerde passagiers van het vliegverbod in april 2010 van het kastje naar de muur werden gestuurd. Onterecht, want de luchtvaartmaatschappijen zijn wettelijk verplicht om bij calamiteiten als het vliegverbod de opvang van passagiers te verzorgen en te betalen. Brancheorganisaties moeten voor dit soort calamiteiten een draaiboek opstellen, waarin de coördinatie van informatievoorziening aan gestrande passagiers en het vergoeden van onkosten voor verzorging en langer verblijf glashelder worden vastgelegd. De bond gaat hier bij de organisaties op aandringen.

Falende informatievoorziening

Uit het meldpunt komt verder naar voren dat ruim tweederde van de gestrande passagiers onvoldoende of helemaal niet is geïnformeerd over hun rechten. Luchtvaartmaatschappijen zijn wettelijk verplicht deze informatie te verstrekken bij overboeking, langdurige vertraging of annulering van vluchten.