Schikkingsvoorstel UGG buiten proportie

Nieuws|De Consumentenbond adviseert leden die via internet UGG-laarzen hebben besteld die achteraf nep bleken te zijn, om niet in te gaan op de schikking die hen door kantoor Gevers (de vertegenwoordiger van UGG) wordt aangeboden. De bond begrijpt dat UGG haar merk wil beschermen, maar vindt het buiten proportie dat zij consumenten op deze manier benadert.

De afgelopen maanden ontving de Consumentenbond meerdere signalen van leden die voor ongeveer 150 dollar een paar UGG laarzen hadden besteld en betaald via een buitenlandse website. De consumenten die deze internetbestelling hadden gedaan, kregen vervolgens een brief van Gevers in Brussel waarin stond dat de douane de bestelling tegen had gehouden omdat de laarzen nep zouden zijn. Deze bestellers zouden daarmee inbreuk hebben gemaakt op het merkrecht van UGG en dus ook moeten opdraaien voor de schade, waaronder de vernietigingskosten van de laarzen. Om de dreiging van gerechtelijke stappen af te wenden, werd de bestellers door Gevers aangeboden de zaak te schikken door 250 euro te betalen.

Claim

De Consumentenbond vindt dit een onjuiste opstelling van UGG. In dit geval was het de bestellers immers niet duidelijk dat het om nep-UGG's ging. De gedupeerden kunnen een claim indienen bij de website waar zij de laarzen hebben besteld. Maar de kans dat zij daadwerkelijk hun geld terug krijgen, schat de Consumentenbond erg laag in.