Succes voor consumenten in de zorg

Nieuws|Patiënten-/consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, en zorgaanbieders hebben woensdag 21 april 2010 algemene voorwaarden in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) aan minister Klink overhandigd. Hierin staan de rechten en plichten van de zorgaanbieder en de zorgvrager. Dit is een grote doorbraak in de zorgsector: niet eerder stond de patiënt zo centraal.

Bij het aanbieden van de algemene voorwaarden aan minister Klink zei deze dat dit een mijlpaal is voor de consument en patiënt in de zorg. Belangrijk voor consumenten is dat er nu heldere afspraken zijn over wat er verwacht mag worden op het gebied van de te leveren kwaliteit van zorg. Bovendien geven deze algemene voorwaarden consumenten het recht om geschillen voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies. Alle leden van brancheorganisaties Actiz en BTN zijn verplicht zich aan te sluiten bij deze onafhankelijke geschillencommissie.

Koploper

De tweezijdige algemene voorwaarden in de VVT sector zijn tot stand gekomen tussen de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in Zorg en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) enerzijds en de koepels van zorgaanbieders in de verpleging en verzorging en thuiszorg Actiz en BTN anderzijds, met ondersteuning van het ministerie van VWS. De VVT loopt hiermee voorop in de zorg. Met de ziekenhuizen en de GGZ sector nadert eenzelfde overleg de afrondende fase.