Top 5 veiligste auto's 2009

Nieuws|Vorig jaar heeft Euro NCAP, de Europese crashtestorganisatie waarin de Consumentenbond deelneemt, een strengere testmethodiek ingevoerd. Van alle in 2009 gemeten auto's is nu een top 5 opgesteld.

De volgorde wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de scores in de 4 testonderdelen. Op basis daarvan komt de Volkswagen Golf VI op nummer 1. Vooral opvallend zijn de nummers 2 en 3 in de top 5, want dat zijn beide hybride auto's: de nieuwe Honda Insight staat op 2 en de vernieuwde Toyota Prius op 3. Op 4 staat de Hyundai i20. Plaats 5 wordt bezet door het drietal Opel Astra, Toyota Avensis en Volvo XC60.

Merk & type

(herberekende auto) Testresultaat 1: Volkswagen Golf 97% 84% 61% 71% 2009, 5 sterren 2: Honda Insight 90% 74% 70% 86% 2009, 5 sterren 3: Toyota Prius 88% 82% 68% 86% 2009, 5 sterren 4: Hyundai i20 88% 83% 64% 86% 2009, 5 sterren 5: Toyota Avensis 90% 86% 53% 86% 2009, 5 sterren 5: Volvo XC60 94% 79% 48% 86% 2009, 5 sterren 5: Opel Astra 95% 84% 46% 71% 2009, 5 sterren

99 auto's in puin in 2009

Er zijn in 2009 33 automodellen getest en elk model krijgt minimaal 10 tests te verwerken: 3 complete auto's voor verschillende crashtests, 3 voorstoelen (voor de whiplashtest), 4 kinderzitjes plus nog eens een veelheid aan losse onderdeeltests, zoals motorkappen voor de beoordeling van de voetgangersveiligheid.

2010: nog strenger

De testmethodiek wordt periodiek verder aangescherpt. Voor 2010 betekent dat dat een 5 sterren-auto hogere minimale percentages binnen bepaalde testdelen moet gaan scoren: dit gaat voor de inzittendenveiligheid omhoog van 75% in 2009 naar 80% dit jaar en voor de kinderveiligheid van 70% naar 75%. Voor de voetgangersveiligheid moet nu minimaal 40% gescoord worden. De eerste resultaten van '2010'-auto's worden op 3 maart 2010 bekend gemaakt.