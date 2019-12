Uitbetaling slachtoffers legionella-ramp eindelijk rond

Nieuws|Na ruim 10 jaar procederen, krijgen slachtoffers en nabestaanden van de legionella-ramp op de Westfriese Flora eindelijk een vergoeding voor de geleden schade op hun rekening gestort. In 2009 won de Consumentenbond een kort geding hierover van stichting Talpa. Deze bleek al jaren geld in kas te hebben voor de slachtoffers, uitbetaald door de verzekeraar van een standhouder.

De onafhankelijke Stichting Tegemoetkoming Legionellaslachtoffers (STL) heeft nu onder 140 slachtoffers van de ramp (of hun nabestaanden) een klein miljoen euro verdeeld. Zij krijgen elk 63% van de door hen ingediende claims uitgekeerd. Dit geld komt van de aansprakelijkheidsverzekeringen van de standhouders. Voor de overige schade moeten de slachtoffers alsnog de standhouders zelf aanspreken.

Westfriese Flora

In 1999 werden 242 mensen ziek door een legionella-besmetting op de Westfriese Flora in Bovenkarspel. In de weken daarna overleden 32 mensen aan de directe gevolgen van deze besmetting.