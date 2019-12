Verkeerslicht op verpakking verworpen

Nieuws|Het Europees Parlement heeft op 16 juni het voorstel om het verkeerslichtsysteem op voedingsverpakkingen in te voeren verworpen. Consumentenbond heeft hier in Europees verband, samen met de Nederlandse Hartstichting, jarenlang hard voor gevochten. Nu de verkeerslichten het in Europees verband niet hebben gehaald, zal de bond zich hard maken voor een kleurcodering op nationaal niveau. Het parlement is gezwicht voor de lobby vanuit de levensmiddelenindustrie die 1 miljard euro heeft gespendeerd om de verkeerslichten te voorkomen.

Het moet consumenten zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om te kunnen kiezen voor gezonde voeding. Om te begrijpen hoeveel zout, suiker en vet er in producten zit moet de consument in de huidige situatie bijna diëtist zijn. Het eenvoudige kleurencoderingssysteem van de Europese consumentenorganisaties had in één klap een einde aan de huidige onduidelijke en onvergelijkbare informatie gemaakt.

Europarlementariërs

De verkeerslichten worden door sommige Europarlementariërs afgedaan als betuttelend, maar dat is volgens de Consumentenbond juist niet het geval. Ze geven duidelijke informatie. Zoals het Europarlement jaren geleden ook regelde dat wasmachines en koelkasten een kleurcodering krijgen om het energieverbruik aan te duiden, zo heeft de consument hier recht op relevante informatie over verborgen suiker, zout en vet in producten.

In het Verenigd Koninkrijk is het systeem al ingevoerd. Daar worden de verkeerslichten door consumenten én supermarkten als zinvol beschouwd. Er is nog een kleine kans dat het voorstel alsnog opnieuw op de Europese agenda komt.