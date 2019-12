Voorlichting apotheken onder de maat

Nieuws|Apothekers vragen niet goed door als een klant met een klacht aan de balie komt. Dat blijkt uit een mystery onderzoek van de Consumentenbond onder 22 apotheken. De bond zal de uitkomsten van dit onderzoek inbrengen in de evaluatie van de geneesmiddelenwet in 2010 en bij de branchevereniging KNMP pleiten voor verbetering.

De mysteryshoppers legden hun klacht, bloed bij de ontlasting en jeuk aan de anus (dit kan duiden op aambeien), voor aan de apotheekmedewerkers om te toetsen in hoeverre zij zich houden aan de door de KNMP voorgeschreven zorgvragen. In slechts 2 van de 22 apotheken werd gevraagd hoelang de mysteryshopper al last had van de klachten en er werd ook maar in 2 apotheken geïnformeerd wat er gedaan was aan de klacht. In 4 apotheken werd gevraagd welke andere medicijnen de klant gebruikte.

Privacy in de apotheek

De mysteryshoppers kregen de instructie mee om duidelijk gegeneerd hun klacht voor te leggen en te kijken hoe apothekers hiermee omgaan. Slechts de helft was overwegend positief over de ervaren privacy in de apotheek. De KNMP zegt in een reactie dat apotheekmedewerkers duidelijker de mogelijkheid tot een privégesprek onder de aandacht moeten brengen bij klanten. De Consumentenbond adviseert consumenten om ook actief te vragen om privacy als daar behoefte aan is.

