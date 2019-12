Voorstel herziening beloningssysteem tussenpersonen veelbelovend

Nieuws|De Consumentenbond onderschrijft het initiatief van de verzekeraars om na te denken over een structurele verandering van het beloningssysteem van verzekeringstussenpersonen. In een position paper geeft het Verbond van Verzekeraars aan te streven naar een systeem waarbij klant en tussenpersoon afspraken maken over de dienstverlening en de prijs daarvoor. De Consumentenbond pleit al jaar en dag voor meer openheid in de financiƫle sector om uitwassen als slecht advies en slecht gedrag, maar ook perverse prikkels uit het systeem te bannen.