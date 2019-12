WK-actie allesovertvkijken.nl

Nieuws|De Consumentenbond is op zoek naar consumenten die op een inventieve manier het WK volgen. Via het weblog www.allesovertvkijken.nl kunnen consumenten hun ideale WK-opstelling delen. Bijvoorbeeld de voetbalwedstrijden kijken via de laptop of autonavigatiesysteem of kabel met Digitenne als back up. De leukste tip wint een portable tv van Lenco. Kijk op www.allesovertvkijken.nl voor meer informatie.

De Consumentenbond is gestart met de website www.allesovertvkijken.nl omdat de ontwikkelingen op dit gebied de afgelopen jaren in een stroomversnelling zijn geraakt. Op allesovertvkijken.nl is informatie te vinden over 3D, dvd-spelers, digitale televisie, providers en natuurlijk televisies. Bezoekers vinden er filmpjes, columns, howto's, nieuwsberichten, previews, polls en tips, maar ook praktische informatie over bijvoorbeeld foto's kijken via de USB van je televisie of hoe digitale televisie op te nemen.

Interactie

Het weblog is nog volop in ontwikkeling. Consumenten kunnen op allesovertvkijken.nl hun vraag stellen of zelf tips geven aan andere consumenten. De informatie op de site wordt steeds aangepast aan de vragen die er zijn.

Lees ook: