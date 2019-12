Wetsvoorstel SMS-diensten veelbelovend

Nieuws|Het wetsvoorstel over SMS-diensten dat per 1 januari 2011 moet ingaan, is een stap in de goede richting. Dat schrijft de Consumentenbond aan het Ministerie van Economische Zaken, dat het wetsvoorstel mede op aandringen van de bond opstelde. De belangrijkste maatregel is dat telecomproviders een telefoonabonnement niet mogen afsluiten totdat een klacht over een misleidende SMS-dienst volledig is afgehandeld.