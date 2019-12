Wijziging voorwaarden Vraag & Antwoordgedeelte

Nieuws|De rubriek 'Vraag & Antwoord' is bedoeld als 'platform' waar leden vragen kunnen stellen aan andere leden, bijvoorbeeld over hun gebruikservaringen met bepaalde producten. Maar leden kunnen hun vragen ook rechtstreeks tot de Consumentenbond richten.

In de praktijk blijkt dat heel veel vragen die zijn gesteld aan leden onbeantwoord blijven. Dit gaat ten koste van de gebruiksvriendelijkheid van de rubriek. Om daaraan tegemoet te komen passen we per 3 augustus 2010 de gebruiksvoorwaarden aan.

Wat verandert er op 3 augustus? Vragen die binnen 1 maand niet door leden zijn beantwoord en die niet aan de bond zijn gesteld, worden verwijderd. Een week van te voren ontvangt de vragensteller hierover bericht. Hierin staat ook hoe, indien gewenst, de vraag opnieuw gesteld kan worden.