Akkoord woekerpolis alternatief voor consumenten

Nieuws|De compensatie voor Achmea klanten met een woekerpolis biedt gedupeerden een alternatief voor de gang naar de rechter of een klachtenprocedure bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit is het resultaat van een akkoord tussen de verzekeraar en de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim. Achmea treft hiermee een schikking voor de te hoge kosten die zij bij consumenten in rekening heeft gebracht.