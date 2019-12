Alles weten over tv-kijken?

Nieuws|De Consumentenbond is gestart met de website www.allesovertvkijken.nl . De ontwikkelingen op dit gebied zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Met het weblog allesovertvkijken.nl wil de bond inventariseren welke vragen er leven onder consumenten op tv-gebied.

Door de snelle ontwikkelingen ziet de consument door de bomen het bos niet meer in televisieland, laat staan in HD. Op allesovertvkijken.nl is informatie te vinden is over 3D, dvd-spelers, digitale televisie, providers en natuurlijk televisies. Bezoekers vinden

er filmpjes, columns, howto's, nieuwsberichten, previews, polls en tips, maar ook praktische informatie over bijvoorbeeld foto's kijken via de USB van je televisie of hoe digitale televisie op te nemen.

Interactie

Het weblog is nog volop in ontwikkeling. Consumenten kunnen op allesovertvkijken.nl hun vraag stellen of zelf tips geven aan andere consumenten. De informatie op de site wordt steeds aangepast aan de vragen die zijn. Inmiddels hebben al meer dan 30.000 consumenten het weblog bezocht.