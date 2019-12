Consumentenbond App op iPad

De applicatie geeft toegang tot video´s van de bond en internationale consumentenorganisaties en gaan onder meer over 'Eerste indrukken' en 'Kooptips'. Met een vingerbeweging is het mogelijk direct door te 'swipen' (vegen) naar de volgende video of te kiezen op categorie of op trefwoord te zoeken. Onderzoekers lichten in de filmpjes de resultaten van hun onafhankelijke onderzoek toe.

Van tekst naar beeld

Waar voorheen testresultaten alleen in de Consumentengids gepubliceerd werden, is het sinds een aantal jaren mogelijk om de testresultaten via het internet met video's te bekijken. Deze video's worden hoog gewaardeerd door de bezoekers van Consumentengids Online en het Consumentenbond YouTube-kanaal.