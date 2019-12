Goede stap Europees Parlement in auteursrechtdiscussie

Nieuws|Het Europees Parlement heeft 10 maart 2010 vrijwel unaniem een resolutie aangenomen waarin wordt gepleit voor volledige openheid over de onderhandelingen over het ACTA-verdrag. In dit verdrag worden internationale maatregelen afgesproken die onder andere het downloaden van muziek en films moeten tegengaan. De Consumentenbond pleit al lange tijd voor een openbaar maatschappelijk debat over de toekomst van het auteursrecht.

Het Europees Parlement veroordeelt de voorstellen in ACTA om consumenten als straf van internet af te sluiten wanneer zij downloaden. Ook de Consumentenbond is fel gekant tegen een downloadverbod en tegen het afsluiten van consumenten. Een downloadverbod is niet te handhaven zonder een grote inbreuk te maken op de privacy van consumenten.

Downloadverbod

De Consumentenbond pleit al langere tijd voor het beschermen van de fundamentele vrijheden van consumenten op het net. Het criminaliseren van consumenten die downloaden is voor de bond onacceptabel. Downloaden van muziek voor eigen gebruik moet ook in de toekomst toegestaan blijven. Daarom voert de bond actie om het downloadverbod van tafel te krijgen. Kijk op http://consumentenbond.hyves.nl voor meer informatie over alle acties.