Programma debat Financieel Toezicht

Nieuws|Financieel toezicht moet transparanter, persoonlijker en scherper, daar pleit de Consumentenbond voor. De AFM brengt dan meer informatie naar buiten over lopende onderzoeken en de partijen die daarbij betrokken zijn. Informatie over risico’s voor consumenten wordt gedeeld en toezichthouders gaan dan eerder handhaven, harder ingrijpen en creëren een grotere pakkans.

Op 9 september 2010 organiseert de Consumentenbond het Debat Financieel Toezicht over het centraal stellen van consumentenbelangen in het financieel toezicht.

Aan tafel zitten:

Arnoud Boot , hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten Universiteit van Amsterdam;

, directeur Toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB); Bart Combée , algemeen directeur Consumentenbond;

, bestuurslid toezicht financiële dienstverlening aan consumenten bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM); Edgar du Perron , voorzitter Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Kifid;

, advocaat bestuursrechtelijke handhavingspraktijk bij Spigthoff; Jan de Wit, SP-kamerlid en voorzitter van de Commissie De Wit.

Het debat zal voor iedereen live te zien zijn via streaming video op: www.consumentenbond.nl/financieeltoezicht. Mee discussiëren over de toekomst van het financieel toezicht kan in de Linkedin Group Debat Financieel toezicht.

Informatie openbaar

Consumentenbelangen moeten veel centraler staan in het financieel toezicht. De Consumentenbond pleit al langer voor een systeem waarin consumentenbescherming veel beter verankerd is. Bijvoorbeeld doordat de AFM namen van overtreders bekendmaakt of doordat DNB kan waarschuwen als een bank dreigt om te vallen. Toezichthouders zitten nu op een schat aan informatie die consumenten moeten weten. U wilt toch ook geen zaken doen met een financieel aanbieder waarvan alleen de toezichthouder weet dat die geen goed advies geeft?

Bekijk het interview met Bart Combée (video)