‘Bel-me-niet Register’ wint Topper Award Consumentenbond

De bijbehorende bokaal werd in ontvangst genomen door demissionair minister Maria van der Hoeven en voormalig staatssecretaris Frank Heemskerk (beiden van Economische Zaken), die de wettelijke grondslag van het register regelden. De OV-chipkaart won de Flater Award. De afgelopen twee weken brachten ruim 16.000 consumenten hun stem uit. Er waren zowel voor de Topper als de Flater tien genomineerden.

Het 'Bel-me-niet Register' bleek de grote winnaar, met 65% van de stemmen. Daarmee liet het de nummers 2 (Windows 7) en 3 (iPhone 3Gs) ver achter zich. Consumenten die zich inschrijven via www.bel-mij-niet.nl worden verlost van opdringerige verkooptelefoontjes en telefonische 'cowboypraktijken'. Consumentenbond-directeur Bart Combée spreekt van een 'mooie winnaar'. "Het Bel-me-niet Register is een belangrijk wapen in de strijd tegen ongewenste telefoontjes van bedrijven. Voor de consument is het een uitkomst, dat blijkt wel uit het hoge percentage stemmen. Als Consumentenbond hebben we lang gestreden voor dit register, maar ere wie ere toekomt: Economische Zaken heeft het geregeld. Het is opgenomen in de wet en bedrijven die toch bellen kunnen rekenen op een fikse boete", aldus Combée.

Flater Award 2010 voor OV-chipkaart.

Bij de Flater Award was het een spannende strijd, maar uiteindelijk is de OV-chipkaart uitgeroepen tot grootste flater. Combée: "De consument heeft gesproken. Misschien zijn het opstartproblemen, maar de OV-chipkaart geeft nog te veel narigheid. Gedoe met in- en uitchecken, onterecht afgeschreven bedragen, onduidelijkheid bij het overstappen en soms een hogere ritprijs. Niet voor niets zeggen wij dat de strippenkaart en het papieren treinkaartje moeten blijven tot de chipkaart zijn waarde heeft bewezen en de overgrote meerderheid is overgestapt. Consumenten moet je verleiden, niet dwingen." De Flater Award werd in ontvangst genomen door Gerben Nelemans, directeur bij Trans Link, het bedrijf achter het nationale OV-chipkaartsysteem.

Topper Award Flater Award