Beoordelingscriteria ziekenhuizen glashelder maken

Zorgverzekeraar CZ stopt per 1 januari 2011 met het contracteren van borstkankerzorg in ziekenhuizen die ondermaats presteren. De Consumentenbond juicht initiatieven van selectief contracteren toe, mits de beoordelingscriteria van de verzekeraar klip en klaar zijn en (potentiële) verzekerden hierover goed en tijdig worden geïnformeerd.

De Consumentenbond vindt dat bij de selectie van aanbieders kwaliteit voorop moet staan en goed inzichtelijk is voor alle consumenten. Ook vindt de Consumentenbond het belangrijk dat er vanuit de zorgverzekeraar aandacht is voor vrouwen die nu voor een operatie staan in één van de zes ziekenhuizen -welke het zijn wordt volgende week bekend- waar de zorg volgens CZ ondermaats is.

Keuze-aspecten van patiënten voorop

De Consumentenbond doet samen met de NPCF op grote schaal onderzoek naar aspecten die patiënten van belang vinden bij de keuze van een ziekenhuis. Door ondervraagden worden genoemd: verschillende onderzoeken op één dag, een mammaverpleegkundige, vast aanspreekpunt. De Consumentenbond vindt het positief dat CZ de belangrijke keuze-aspecten voor patiënten meeneemt in haar selectiebeleid. Maar liefst drie van de zes indicatoren van CZ alsook twee criteria uit het onderzoek die gaan over de hoeveelheid operaties die in een ziekenhuis of door een chirurg worden uitgevoerd, zijn afkomstig uit het onderzoek van de Consumentenbond en de NPCF.

