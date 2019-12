Beugels ruim 30% goedkoper

Nieuws|Beugels en andere orthodonistische behandelingen worden vanaf 1 januari 2011 ruim 30% goedkoper. Dat staat in een conceptadvies van de Nederlandse Zorgautoriteit na een uitgebreid kosten onderzoek. De Consumentenbond roept consumenten op te wachten met een beugelbehandeling tot 1 januari volgend jaar, omdat door de tariefsverlaging een beugel ruim 850 euro goedkoper wordt. Ook concludeert de bond dat de tariefsverhoging van de NZa vorig jaar onjuist is geweest. Consumenten zijn hierdoor gedupeerd en moeten gecompenseerd worden voor deze schade.

De Consumentenbond is blij dat de resultaten van het uitgebreide kostenonderzoek van de NZa nu op tafel liggen. "Beugels en andere orthodonistische behandelingen zijn dus veel te duur geweest de afgelopen jaren, als er zo'n forse prijsverlaging wordt doorgevoerd. Ook komt er eindelijk een einde aan de onduidelijkheid voor de consument door switchende orthodontisten, doordat er nu één tarief komt voor een orthodonistische behandeling ongeacht wie 'm uitvoert. Een langgekoesterde wens van de Consumentenbond," aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. De NZa besluit 5 juli 2010 definitief wat de tarieven per 1 januari 2011 worden.

Rechtszaak

Eind vorig jaar startte de Consumentenbond samen met Zorgverzekeraars Nederland een rechtszaak tegen de NZa over de plotselinge tariefsverhoging voor beugelbehandelingen, een prijsstijging van 13% die onvoldoende onderbouwd was. De bond concludeert nu dat deze tariefsverhoging onjuist is geweest en dat consumenten daarvan de dupe zijn geworden.