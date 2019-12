Bijkomende kosten ziekenhuisverblijf moeten duidelijker

Ziekenhuizen doen hun best om allerlei voorzieningen aan te bieden. Opvallend hierbij is dat prijzen die hiervoor worden berekend behoorlijk verschillen per ziekenhuis. Er zijn locaties waar het gebruik van telefoon, televisie en internet rechtstreeks verrekend wordt met de zorgverzekeraar. Maar patiënten bij de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo van Ziekenhuisgroep Twente kunnen geconfronteerd worden met een rekening van bijna €42 per week bij twee weken ziekenhuisopname. Voor dit bedrag kunnen ze televisie kijken en bellen naar vaste nummers in Nederland. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Zorgverzekeraars en ziekenhuizen zouden afspraken moeten maken om dit soort basisvoorzieningen in de verpleegkosten op te nemen, zodat ze vergoed worden'.

Parkeren

Ook parkeren kan duur uitvallen, patiënten of bezoekers van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam betalen bijvoorbeeld €6,- voor anderhalf uur. Er zijn ziekenhuizen die hun patiënten tegemoet komen in de parkeerkosten, maar deze coulanceregelingen zijn niet altijd bekend bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn.