Bond niet blij met nieuwe reclameregels voeding

De bond wil meer bescherming voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar en maant de ministers Klink en Rouvoet in een brief tot actie.

Begin 2009 heeft het kabinet aangegeven dat het - net als de Hartstichting en de Consumentenbond - af wil van reclame voor snoep, chips, fris en ijs gericht op kinderen tot 12 jaar. Maar de nieuwe reclameregels bieden op dat punt geen oplossing.

Volgens de nieuwe reclamecode moeten fabrikanten voortaan uiterst terughoudend zijn bij het maken van reclame gericht op kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Bedrijven die toch reclame willen maken moeten hun beleid publiceren op een speciale website. Dat is in de ogen van de Consumentenbond veel te vrijblijvend. "Zo'n regel zet totaal geen zoden aan de dijk. Vergelijk het met de verkeersregels. Te hard rijden is verboden, tenzij je van te voren vertelt waarom je te hard rijdt. Met zo'n reclamecode kan de snoepfabrikant alle kanten op. De hoeveelheid reclames voor caloriebommen zal zeker niet afnemen, en het aantal te dikke kinderen al evenmin", aldus Consumentenbond-directeur Bart Combée.

Verantwoordelijkheid

De bond vindt dat de ministers Klink (Volksgezondheid) en Rouvoet (Jeugd & Gezin) hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Bart Combée: "Als er nu niet wordt ingegrepen, dan is het kabinet over een paar jaar medeplichtig aan de verdere stijging van het aantal kinderen met overgewicht en alle gezondheidsrisico's en maatschappelijke problemen en kosten die daar het gevolg van zijn."

<img height="132" alt="" src="kinderreclame_1.jpg/{_document}/hippogallery:original" width="203" style="border-right: 0px solid; border-top: 0px solid; float: right; margin: 10px 0px 0px 10px; border-left: 0px solid; border-bottom: 0px solid" align="right" data-type="hippogallery:original" data-uuid="8fe967be-4b34-4594-88fb-503204ad7e2b">Het bestuur van de Stichting Reclame Code zou eerst op 17 december 2009 vergaderen over de nieuwe reclamecode levensmiddelen, maar vanwege zware sneeuwval is die vergadering toen afgelast en verplaatst naar 7 januari 2010.

