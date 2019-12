Vooroordeel Chinese afhaalmaaltijden onterecht

Nieuws|Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat maaltijden van Chinese restaurants over het algemeen hygiënisch worden bereid. Toch is er een aantal restaurants dat gerechten serveert die niet voldoen aan de wettelijke Hygiënecode voor de Horeca. De bond pleit ervoor dat er een predikaat komt waarmee het voor consumenten in één oogopslag duidelijk is of er in een restaurant hygiënisch wordt gewerkt.