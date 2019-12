Fabrikanten, maak claims op levensmiddelen begrijpelijk!

Om de kennis van claims op levensmiddelen te peilen, hield de bond in december 2009 een enquête onder ruim 1000 consumenten. Bij zes bestaande claims kon de juiste interpretatie worden gekozen uit meerdere opties. Uit de antwoorden blijkt dat consumenten het moeilijk vinden om aan te geven welk gezondheidseffect bewezen is. Slechts 20% van de respondenten begrijpt bijvoorbeeld dat de claim 'Activia verbetert de stoelgang op natuurlijk wijze' betekent dat voedsel sneller door de darm gaat. De meeste mensen denken onterecht dat je door dit drankje met meer regelmaat naar het toilet moet (42%).

Europese verordening

De Consumentenbond zet zich al jaren in voor eerlijke informatie op het etiket van levensmiddelen en het uitbannen van misleidende claims op levensmiddelen. Sinds 2007 is er een Europese verordening en één van de eisen daarin is dat fabrikanten er voor moeten zorgen dat een claim niet alleen wáár is, maar dat deze ook op een duidelijke en begrijpelijke manier geformuleerd wordt. Uit de enquête blijkt dat dit nog lang niet altijd het geval is. De Consumentenbond zal zich daarom blijven inzetten voor begrijpelijke claims.