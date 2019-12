30 euro compensatie T-Mobile klanten

Nieuws|T-Mobile biedt iPhone abonnees een eenmalige compensatie van 30 euro voor de capaciteitsproblemen op hun netwerk, zo blijkt uit een mondelinge toelichting van T-Mobile op hun compensatievoorstel. Een goed begin, maar de Consumentenbond vindt dat de provider hiermee de suggestie wekt dat de capaciteitsproblemen slechts van korte duur zouden zijn. De bond raadt klanten van T-Mobile aan om compensatie te eisen voor de hele periode waarin zij last hebben van de problemen. De bond gaat er bij de telecomaanbieder op aandringen de regeling in stand te houden totdat de problemen met het netwerk zijn opgelost.

De Consumentenbond wil via Twitter in de gaten houden of klanten van T-Mobile tevreden zijn over de afhandeling van hun klacht en de geboden oplossing. Dit kan door in te loggen op Twitter.com en vervolgens een 'tweet' (reactie) te richten aan het Consumentenbond Twitter-account middels de vermelding @consumentalarm en de toevoeging #tmobile #fail.

Compensatieregeling

Al enige tijd klagen klanten van T-Mobile over problemen met het 3G netwerk van T-Mobile. Het gaat vooral om klanten met een smartphone zoals bijvoorbeeld de iPhone. Deze klanten hebben last van problemen bij het mobiel internetten en telefoneren. De Consumentenbond heeft op 31 mei gesteld dat T-Mobile de problemen snel moet oplossen en klanten moet compenseren voor de ontstane problemen. De provider gaat ook andere abonnees compenseren die last hebben van de capaciteitsproblemen, kijk voor meer informatie op de website van T-Mobile.