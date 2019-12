38% computergebruikers laks met back-up

Nieuws|Uit een enquête van de Consumentenbond onder bijna 3000 consumenten blijkt dat circa 38% van de ondervraagden* nalaat om regelmatig back-ups te maken van bestanden op de thuiscomputer. Dat terwijl ongeveer de helft wel eens een computerbedreiging meegemaakt. Op laatjeniethacken.nl laat de bond zien hoe eenvoudig het is je computer beter te beveiligen.

Bij de consumenten die nare gevolgen van een computerbedreiging zoals een virus, trojan of spam ondervonden, ging het in meer dan de helft van de gevallen om een computercrash, en een vijfde raakte zelfs alle gegevens kwijt. Het maken van een frequente back-up wordt onterecht gezien als saai, tijdrovend en kostbaar, terwijl het vaak automatisch en met gratis software mogelijk is.

Actieweek

Op de website laatjeniethacken.nl geeft de Consumentenbond informatie over de risico's van internet en tips en trucs voor een betere beveiliging. In de actieweek van 23 tot 27 augustus vindt de bezoeker op laatjeniethacken.nl ook tips voor het gebruiken van geschikte, gratis back-up-software.

*) Consumentengids juli/augustus 2010