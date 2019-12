Beloften financiële sector, consument profiteert (nog) niet

Nieuws|Nu, tijdens de financiële crisis, is het de consument die de schade moet betalen terwijl in tijden dat het goed gaat de consument daar niks van merkt en de aandeelhouder spekkoper is. De Consumentenbond roept de 'Commissie De Wit' op kritisch te kijken naar alle mooie voornemens van de financiële sector om een volgende crisis te voorkomen. Als de klant centraal gesteld wordt, waar blijven dan de concrete effecten voor consumenten, bijvoorbeeld bij de te hoge hypotheekrentetarieven?

De financiële wereld staat nog steeds in brand, toch is er van verandering in de sector nog geen sprake. De Consumentenbond geeft in zijn inbreng (pdf) aan de commissie De Wit een aantal concrete oplossingen:

Iedereen die werkzaam is in de financiële sector moet op basis van een persoonlijk vergunningensysteem persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gedrag. Dit kan leiden tot beter gedrag, mits die aansprakelijkheid op alle niveaus binnen de financiële organisatie wordt gehandhaafd.

Toezichthouders moeten extra bevoegdheden krijgen om tijdig, pro-actief en effectief in te grijpen, maar moeten ook zelf veel meer de grenzen van hun mogelijkheden opzoeken om consumenten te beschermen tegen uitwassen. Als er extra bevoegdheden nodig zijn, moeten toezichthouders zelf de discussie daarover openen en vragen om die extra bevoegdheden.

Commissie De Wit

De door de Tweede Kamer ingestelde Commissie De Wit onderzoekt het ontstaan van de kredietcrisis en houdt de crisismaatregelen van het kabinet tegen het licht. Voor het onderzoek hoort de commissie bijna alle kopstukken uit de financiële wereld. Onder hen oud-minister van Financiën Gerrit Zalm, de huidige minister van Financiën Wouter Bos en DNB-president Nout Wellink. Voorzitter van de Commissie is SP-kamerlid Jan de Wit.