Consumentenbond op Huishoudbeurs

Nieuws|De Huishoudbeurs is ook dit jaar weer een grandioze happening. Tussen 13 februari en 21 februari valt er in de RAI in Amsterdam van alles te doen, zien en beleven. Van leuke producten tot de nieuwste trends op het gebied van mode, verzorging, vrije tijd, wonen en lekker eten.

<img height="133" alt="" src="Huishoudbeurs.jpg/{_document}/hippogallery:original" width="200" longdesc="c:\after.html" style="border-right: 0px solid; border-top: 0px solid; float: right; margin: 5px; border-left: 0px solid; border-bottom: 0px solid" align="right" data-type="hippogallery:original" data-uuid="b69f7f02-3493-4fa3-94ba-c9b9cb7430db">Ook de Consumentenbond is met een stand aanwezig. Voor een gezin is het vaak lastig kiezen uit het enorme aanbod van nieuwe producten en diensten. Want wat is de beste koop of meest voordelige keuze? Of het nu gaat om het uitzoeken van de beste zorgverzekering of pensioenvoorziening of om veilige autozitjes en ovens… Daarin kunnen wij ondersteunen. Op de Huishoudbeurs laten wij bezoekers zien hoe zij voor zichzelf én hun gezin de beste keuzes kunnen maken.

Acties

Rond de beurs organiseren wij allerlei acties. Bezoekers kunnen meedoen aan de krasactie en een gratis kennismaking winnen. Wie direct lid wordt, ontvangt gratis een vrolijke Kitch Kitchen tas. Kortom, genoeg redenen om eens bij onze stand langs te komen!

We staan in hal 7 standnummer 215.

Bekijk ook de video