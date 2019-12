De kerstdis doorgelicht

Uit onderzoek blijkt dat schijn bedriegt. De bruinste afbakbroodjes blijken de minste vezels te bevatten, Hollandse garnalen zijn niet vers en bubbels kun je beter niet bij een webwinkel kopen. In de Gezondgids van december 2010/januari 2011 en op www.consumentenbond.nl vind je meer informatie over de drie onderzoeken.

Afbakbroodjes

Veel mensen denken dat donkergekleurd brood het gezondst is, maar uit de test van 14 merken bruine afbakbroodjes blijkt dat de meest vezelrijke broodjes lichtbruin zijn. De afbakbroodjes van Albert Heijn (kampioentjes), Plus (meergranen pistolets) en 1 de Beste (Bas, Digros en Dirk) scoren het beste in de test. In de test is niet alleen gekeken naar het vezelgehalte maar ook naar de hoeveelheid vet en zout.

Verse Hollandse garnalen

Een cocktail van verse Hollandse garnalen is een illusie. De meeste garnalen die rond Kerst in de winkel liggen zijn al weken eerder gevangen. Garnalen zijn zeer bederfelijk, maar door conserveermiddelen te gebruiken blijven ze langer houdbaar en krijgen ziekmakende bacteriën geen kans. Van de geteste garnalen bevatten de machinaal gepelde Hollandse garnalen van het merk Gijs de grootste hoeveelheid conserveermiddel, bijna de maximaal toegestane hoeveelheid. Die hoeveelheid is zo hoog dat met name kinderen snel meer binnenkrijgen dan de veilige dosis.

Prijspeiling slijterijen

Wie de kerstmaaltijd wil begeleiden met een fles bubbels kan beter naar een 'gewone' slijterij gaan dan online te shoppen. De webwinkels verkopen nauwelijks champagne of mousserende wijnen en zijn voor die dranken aardig aan de prijs, vooral ook door bijkomende verzendkosten. Dirck III is een van de goedkoopste slijterijen dus de moeite van een bezoek waard voor de kerstinkopen.

