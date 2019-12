Debat Financieel Toezicht een succes

Nieuws|Uit het door de Consumentenbond georganiseerd debat over het financieel toezicht blijkt dat zowel de financiële dienstverleners als de toezichthouders de consument centraal willen stellen. De bond organiseerde het debat om de financiële sector te wijzen op hun verantwoordelijkheden richting de consument. De partijen zijn het eens dat er nog te veel fout gaat en dat goede voorlichting, meer educatie en een betere klachtenregeling noodzakelijk zijn.

Onder andere De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Klachteninstituut Kifid waren op het debat vertegenwoordigd. Directeur Bart Combée van de Consumentenbond spreekt van een succes: 'Het is een goed teken dat de financiële dienstverleners en toezichthouders het belang van de klant hoger op de agenda zetten. De bond wil met name dat dienstverleners transparanter zijn richting consument en dat de toezichthouders eerder en harder ingrijpen als consumentenbelangen in het geding komen'.

De video van het gehele debat is te vinden op www.consumentenbond.nl/financieeltoezicht.