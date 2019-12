Debat over toezicht financiële sector

Nieuws|De Consumentenbond gaat dit najaar een debat organiseren over het toezicht in de financiële sector. Ook de Commissie Scheltema benadrukt bij de presentatie van zijn onderzoek naar DSB op 29 juni 2010 het belang van een open discussie over het toezicht op de financiële sector. Het faillissement van IceSave en de val van DSB zijn schrijnende voorbeelden dat consumentenbelangen veel centraler moeten staan in het financieel toezicht.