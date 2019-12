Snelle invoer deleteknop nodig

Nieuws|De Consumentenbond vindt het goed nieuws dat de sociale netwerksite Facebook een deleteknop test onder haar gebruikers. De bond roept Facebook op de deleteknop snel in te voeren. Consumenten kunnen daarmee eenvoudiger hun profiel van de sociale netwerksite verwijderen en zo gebruik maken van hun recht op zeggenschap over hun privé-gegevens.

Voor de half miljard Facebook gebruikers is het momenteel erg omslachtig om hun profiel te verwijderen. Zij moeten volgens de huidige procedure eerst hun profiel deactiveren. De gegevens blijven dan nog twee weken beschikbaar voor Facebook leden. Als de gebruiker zijn profiel in die tijd bezoekt, stopt de hele 'delete' procedure en is het profiel weer actief.

Privé-gegevens

Consumenten moeten eenvoudig gebruik kunnen maken van hun recht op inzage, correctie en verwijdering van privé-gegevens. De keus met wie de gebruiker deze gegevens deelt, bepaalt hij zelf. Sociale netwerksites hebben volgens de Consumentenbond de taak om ervoor te zorgen dat consumenten maximale controle over hun privé-gegevens behouden en eenvoudig instellingen kunnen wijzigen.