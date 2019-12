Derde van veel voorkomende software lek

Nieuws|Een van de grootste gevaren op het gebied van computerveiligheid is verouderde 'lekke' software. Op laatjeniethacken.nl van de Consumentenbond zijn door meer dan 3200 bezoekers scans op 31.655 softwarepakketten uitgevoerd. Ruim een derde van de programma's blijkt lek te zijn. Regelmatig bijwerken van programma's biedt betere bescherming tegen virussen, Trojans en andere malware.

Van Adobe Flash Player, Apple iTunes en Sun Java is het vaakst een verouderde versie door de scan gevonden. Ongeveer de helft van de gescande computers blijkt een onveilige, niet volledig bijgewerkte versie van deze veel gebruikte software te bevatten. Andere veel voorkomende programma's waarvan niet de laatste versie is geïnstalleerd, zijn Adobe Acrobat Reader, Google Chrome en Mozilla FireFox. Door de nalatigheid is een computer sneller kwetsbaar voor kwaadwillenden.

Gratis lek dichten

De Consumentenbond geeft bezoekers van laatjeniethacken.nl een gratis scanner van Secunia waarmee de computer doorgelicht wordt op verouderde software. Op de website kunnen bezoekers ook rechtstreeks vragen over online veiligheid stellen.