Oud-directeur Consumentenbond wint ITO Award 2010

De Stichting ITO zet zich in om de kwaliteit van telefonische loketten van bedrijven en organisaties te verbeteren. Dick Westendorp is blij met de award. In een reactie zegt hij: 'Het is goed dat er vanuit verschillende sectoren meer aandacht is voor de klant. De serviceverlening wordt beter en klanten worden serieuzer genomen. Maar we zijn er nog niet, dus de dienstverlening van de verschillende sectoren moet intensief gevolgd worden'.

Directeur Consumentenbond

Dick Westendorp was van 1982 tot 1999 directeur bij de Consumentenbond. Daarna is hij 8 jaar voorzitter geweest van Stichting ITO. Eerder ontvingen onder andere Felix Meurders en Frank Heemskerk de ITO Award.