Meer greep op je geld met een digitaal huishoudboekje

Nieuws|De Consumentenbond signaleert dat er steeds meer aandacht komt voor het belang om greep op je geld houden. Zo heeft ING Bank heeft 16 augustus 2010 digitaal huishoudboekje TIM gelanceerd. Hiermee krijgen ING-klanten in hun eigen internetbankieromgeving meer inzicht in hun persoonlijke inkomsten en uitgaven.

De bond gaat in opdracht van het platform Wijzer in geldzaken komend najaar een groot aantal digitale huishoudboekjes onderzoeken.

'Uit onderzoeken van Wijzer in geldzaken blijkt dat consumenten het lastig vinden controle te krijgen op de inkomsten en uitgaven. Vandaar dat we eind vorig jaar 'Greep op je Geld' lanceerden en nu dus alle facetten van digitale huishoudboekjes in kaart gaan brengen', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Gratis online-kasboeken

Begin 2010 onderzocht de bond al vier gratis online kasboeken. Daaruit blijkt een toegevoegde waarde voor consumenten van dergelijke systemen. Zo overzicht krijgen en begrotingen opstellen is veel makkelijker dan zelf in een (Excel)bestand knutselen. Op de website van de Consumentenbond zijn de resultaten van dit onderzoek te bekijken.