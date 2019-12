Digitaal zakkenrollen te eenvoudig

Nieuws|Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt dat het nog steeds kinderlijk eenvoudig is om met een eenmalige incasso iets op internet te bestellen en daarbij andermans rekeningnummer te misbruiken. Dit betaalmiddel is fraudegevoelig omdat een bankrekeningnummer en naam soms genoeg zijn voor oplichters om digitaal te zakkenrollen. De bond wil dat webwinkels geen eenmalige machtigingen zonder handtekening meer gebruiken.

De Consumentenbond deed voor de steekproef vier bestellingen op internet. Alle producten werden bij de onderzoeker thuis bezorgd, maar bij iemand anders geïncasseerd. Hoewel een eenmalige incasso zonder handtekening niet rechtsgelding is, voeren de banken hem moeiteloos uit. De webwinkelier of bank moet het geld daarom terugboeken als consumenten de betaling betwisten. De eenmalige incasso is bij 6 van de 30 grootste Nederlandse webwinkels een betaaloptie: KLM, D-reizen, Landal, Neckermann, Bungalows.nl en Kruidvat.

Geld terugkrijgen

Geld terugkrijgen bij een frauduleuze eenmalige incasso kan via een zogeheten Melding Onterechte Incasso bij de bank. Dat kan tot 13 maanden na afschrijving. In reactie op de steekproef van de Consumentenbond heeft de ING tekst en formulier over incasso op de website verduidelijkt. De Rabobank en SNS Bank zeggen de bond toe informatie op hun websites over eenmalige incasso te verbeteren. ABN Amro verwijst haar klanten voor meldingen door naar een van haar filialen. Tips over veilig betalen op het internet zijn te vinden op de website van de Consumentenbond: www.laatjeniethacken.nl. Het volledige artikel staat in de Geldgids van december 2010.