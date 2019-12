Eén derde van de Nederlanders wil digitaal huishoudboekje gaan gebruiken

Nieuws|Meer inzicht en controle krijgen over de maandelijkse uitgaven, dat is de belangrijkste toegevoegde waarde van digitale huishoudboekjes. De Consumentenbond onderzocht in opdracht van CentiQ, Wijzer in Geldzaken zeven gratis en zeven betaalde digitale huishoudboekjes. Gratis huishoudboekjes blijken een prima alternatief voor de betaalde variant, maar geen enkel huishoudboekje kan het boekhouden volledig overnemen. Een kritische blik en handmatige aanpassingen blijven noodzakelijk.

Van de veertien huishoudboekjes zijn er acht intensief door 30 proefpersonen getest. TIM, het betaalde digitale huishoudboekje voor klanten van ING, krijgt het beste oordeel voor gebruiksgemak. De testgroep oordeelde dat het programma simpel en snel werkt. Het programma verdeelt de uitgaven goed en is zelflerend (het zet een volgende keer zelf de supermarktpinbetaling bij de boodschappen nadat dit eenmaal handmatig is gecorrigeerd). TIM werkt alleen in de internetbankieromgeving van ING. Cashflow Online, een gratis programma dat voor iedereen beschikbaar is, scoorde ook hoog op gebruiksgemak. Yunoo, eveneens gratis, scoort het best op gebruiksmogelijkheden.

Grip op geld

Uit recent onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt dat Nederlanders meer greep willen krijgen op hun financiën. Met name mensen die ontevreden zijn over hun huidige financiële situatie en moeilijk rond kunnen komen. Niet alleen om inzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven maar ook om te kijken waar ze kunnen bezuinigen. Digitale huishoudboekjes, zowel de online als de offline versies, kunnen hierbij helpen. Vul een digitaal huishoudboekje met de gegevens uit het internetbankierprogramma en de meeste boekjes verdelen de inkomsten en uitgaven meteen (automatisch) in categorieën, zoals boodschappen, kinderopvang, energie en kledingkosten. Op dit moment maakt 2% van de mensen gebruik van een digitaal huishoudboekje, maar een derde geeft aan dit te willen gaan doen. Lees meer over het onderzoek in de Consumentengids van december 2010, op www.consumentenbond.nl of www.wijzeringeldzaken.nl.