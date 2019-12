Draadloze netwerken beter beveiligen

De Consumentenbond maakt een betere beveiliging eenvoudig uit te voeren met een kort stappenplan op zijn website en op laatjeniethacken.nl.

Uit vragen aan de Consumentenbond blijkt dat veel internetters er tegenop zien om eigenhandig de beveiligingsinstellingen van hun router aan te passen. Veelal is ook niet bekend wat nu de best mogelijke versleuteling (encryptie) voor draadloos verkeer is. Na het doorlopen van het stappenplan op de website van de bond is het voor kwaadwillenden een lastig karwei om nog toegang te verkrijgen tot het draadloze netwerk en de router.

Op de website laatjeniethacken.nl informeert de Consumentenbond over de risico's van internet en hoe consumenten zich daar tegen kunnen wapenen. Van 23 tot 27 augustus staan op de website dagelijks tips en advies voor het veiliger maken van de thuis PC-omgeving. Consumenten stellen elkaar ook vragen en geven antwoorden. De beste antwoorden worden beloond met een biometrische usb-stick.