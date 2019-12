Drinkwaterconsumenten in de kou

Nieuws|Goede bescherming van drinkwaterconsumenten is nog steeds ver te zoeken, dat concluderen de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en VEMW na lezing van het ontwerp-Drinkwaterbesluit. Ondanks dat de Tweede Kamer in 2008 gekozen heeft voor regulering van winsten en tarieven, is in het huidige voorstel geen sprake van effectief toezicht op deze sector. De consumentenorganisaties hebben in een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen op strenge regels. In de loop van 2010 volgt het Kamerdebat.