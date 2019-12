Consument betaalt dubbele rekening voor zorg

Nieuws|De consument draait op voor de ondoelmatigheid in de zorg. Dit stelt de Consumentenbond in een eerste reactie op het rapport van de werkgroep curatieve zorg die ruim 6 miljard moet besparen in de verzekerde zorg. Naast een eigen risico van €775 adviseert de werkgroep een eigen bijdrage van €5 per huisartsbezoek én uitkleding van het verzekerd pakket. Zorgaanbieders en zorgverzekeraar blijven buiten schot.